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SCELTA DELL'INTER

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Ambizione, energia, esperienza, connessione. Curtis Jones, in un'intervista concessa ai microfoni di DAZN, non si è risparmiato e, parlando della scelta di venire all'Inter, ha parlato degli obiettivi nerazzurri in questa stagione, compreso il sogno Champions League. Ecco le sue dichiarazioni:

Inter-Shakthar, le due idee di Chivu su porta e centrocampo. Novità Curtis Jones e Pavard

Getty Images

"So che oggi il calcio è tutto incentrato su gol, assist e statistiche del genere. Io forse non segno tanto quanto altri, ma faccio tante altre cose sul campo che compagni e staff notano e apprezzano. Voglio aiutare la squadra e mostrare la miglior versione di me stesso. Quando abbiamo giocato contro l’Inter in Champions League, abbiamo vinto la partita (con il Liverpool, ndr) ma ho notato subito la connessione tra giocatori e tifosi. Io e il Liverpool abbiamo sempre avuto questo tipo di legame speciale con i fan, il nostro dodicesimo uomo in campo. Penso che per chi ama l’Inter valga la stessa cosa. Quindi è stata una scelta facile".

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