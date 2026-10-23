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Dall'ottimo rapporto di qualche anno fa ai tempi della Juventus, alla rivalità di questi ultimi anni: Inter-Fiorentina sarà anche la sfida tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici. Questo il racconto de La Nazione:

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"Poi però, come nelle storie più belle, qualcosa si ruppe: alcuni retroscena fanno risalire le prime crepe al 2012, tra messaggi inviati per errore e incomprensioni di mercato, ma fu il 2018 a segnare la svolta: l’acquisto di Ronaldo, gestito in prima linea da Paratici, modificò gli equilibri societari e Marotta perse così centralità, finendo poco dopo per lasciare Torino. La frattura divenne evidente quando il dirigente approdò pochi mesi dopo all’Inter ei due finirono per ritrovarsi avversari anche sul mercato".

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"Fu allora (era il 2021) che Marotta ruppe il silenzio: «Sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di Paratici per motivi umani». Domenica i due saranno di nuovo uno contro l’altro, stavolta anche sul terreno degli equilibri politici del calcio. E chissà se, stavolta, ci sarà spazio per una stretta di mano".

(Fonte: La Nazione)