Storie tese tra Luciano Spalletti e il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà: ecco cos'è successo tra i due.
Comparazione quote 4a giornata di campionato
Storie tese tra Luciano Spalletti e il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà. Succede tutto dopo il ko della Juventus per 3-2 sul campo del Sassuolo, ecco cos'è accaduto tra i due.
Il giornalista di Sky: “Non so come analizzare questa partita, io inizierei inevitabilmente…”.
E interviene Spalletti: “Non piangere però”.
Il giornalista di Sky: “Non sto piangendo, si figuri se piango. Sto facendo le domande. Posso farla? Posso iniziare? Partirei dai due gol subiti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter-Udinese, Chivu cambia dopo Madrid: 2 esclusioni eccellenti, Dimarco...
Mercato Inter
Inter sul ‘gioiello’ Romano, ecco chi è: età, ruolo, idolo, quanto è costato al Cagliari e non solo
Mercato Inter
Retroscena Dimarco: ora i dialoghi per il rinnovo, in estate... questa clamorosa idea di scambio
Mercato Inter
FCIN1908 - Inter ieri presente ad Atalanta-Cagliari: sul taccuino due giovani, i dettagli
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti