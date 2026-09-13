Storie tese tra Luciano Spalletti e il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà. Succede tutto dopo il ko della Juventus per 3-2 sul campo del Sassuolo, ecco cos'è accaduto tra i due.

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Il giornalista di Sky: “Non so come analizzare questa partita, io inizierei inevitabilmente…”.

E interviene Spalletti: “Non piangere però”.

Il giornalista di Sky: “Non sto piangendo, si figuri se piango. Sto facendo le domande. Posso farla? Posso iniziare? Partirei dai due gol subiti”.