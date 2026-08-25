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Il mercato in uscita dell'Inter ha bisogno di un'accelerata importante. Sono due gli esuberi da piazzare prima del gong che sancirà la fine della sessione estiva: Massolin e Asllani. Entrambi erano stati accostati al Monza, ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, dalle manifestazioni di interesse non si è mai passati ai fatti.

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"Per ovvi motivi, nessuno dei due è stato convocato per il match di sabato scorso. E a Massolin non è stato nemmeno assegnato il numero. L’ex Modena è stato sfortunato, perché un infortunio rimediato durante il ritiro in Germania lo ha tenuto a lungo fermo, impedendogli di mettersi in mostra. Piace, però, in Ligue 1, con almeno tre club che hanno chiesto informazioni. Giocare e trovare spazio in patria potrebbe essere la soluzione ideale per lui e per l’Inter, che punta a valorizzarlo. Più complicata la situazione di Asllani, per il quale servirà, con ogni probabilità, un prestito last minute".

(Corriere dello Sport)