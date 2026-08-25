Il club nerazzurro sta scandagliando il mercato alla ricerca della ciliegina sulla torta: l'allenatore ha fatto la sua richiesta

Daniele Vitiello
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VIDEO FCIN1908 / Inter, buona la prima: poker al Monza. Messaggio chiaro della squadra di Chivu

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Inter Chivu
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C'è ancora margine per un acquisto in casa Inter. L'ultima settimana di questo mercato estivo potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena per i tifosi nerazzurri e rendere ancora più competitivo l'organico dei Campioni d'Italia. Ma che tipo di calciatore sta cercando la dirigenza? Lo spiega l'edizione odierna di TuttoSport. Si legge infatti:

"La società ha concluso le operazioni che servivano per completare l'organico, adesso restano da piazzare i pochi esuberi e vedere cosa accadrà negli ultimi otto giorni in Europa. Come noto, Chivu accoglierebbe volentieri in rosa un quinto attaccante con caratteristiche però diverse da quelle a disposizione. Dunque più un esterno, un'ala in grado di dare imprevedibilità alla manovra, creare occasioni da solo nei momenti di difficoltà. Un giocatore magari da inserire al posto di uno dei due quinti per cambiare lo spartito in corso d'opera".

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