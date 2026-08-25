Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha iniziato la stagione battendo 4-1 il Monza ed è per tutti la grande favorita. Anche per Riccardo Trevisani che ne ha parlato a Fontana di Trevi:

Inter favorita? È favorita perché troppo avanti nel percorso di sei anni, per l'abitudine, per la lunghezza della rosa, l'inter ha 7 centrocampisti, ha 4 attaccanti uno meglio dell'altro, ha un'abbondanza che ha solo l'Inter. C'è la Champions, viene dallo scudetto vinto, le avversarie si sono rinforzate, quindi magari avremo un campionato. La cosa che mi fa pensare che on l'avremo è che l'Inter ha fatto over 90 punti senza il portiere, il che vuol dire che con una sedia, con uno che gli sbatte addosso la palla e va fuori è ancora più difficile.

Martinez dà garanzie? Se mi fai la domanda Martinez è il nuovo Julio Cesar, Zenga o Toldo ti dico di no. Se mi chiedi è meglio di Sommer 2025/26? anche Gastone in camicia è meglio di Sommer 2025/26. È vero che potresti perdere 8-10 punti per la Champions, è anche vero che lo scorso anno ne hai persi 8 forse 10 per il portiere: il derby, la Juve, tanti scontri diretti persi perché il portiere non parava. Se perdi 4-5 punti per la Champions, ne recuperi altrettanti per il portiere. Inter va per forza messa davanti. Dietro è grande bagarre.