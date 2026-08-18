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Cristian Chivu aspetta Curtis Jones. L’allenatore spera che il suo desiderio in tema di mercato venga esaudito al più presto e - come riferito dalla Gazzetta dello Sport - “ha avuto rassicurazioni sul fatto che, a breve, arriverà l’assalto, sotto forma di una nuova offerta decisiva”.

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Il centrocampista inglese ha scelto i nerazzurri e non perde occasione per ribadire il concetto, direttamente e indirettamente:

“Jones sparge furbescamente like a contenuti nerazzurri, segue sui social i giocatori interisti (l’ultimo Bastoni...) e, nella vita reale, rifiuta ogni altra possibile destinazione”.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 consente a Jones di poter firmare a parametro zero dal primo febbraio e permette all’Inter di trattare a ribasso col Liverpool.

“La sensazione sparsa è che potrebbe bastare salire dai 30 e arrivare a 35: gli uomini mercato del club, dal presidente Beppe Marotta al direttore sportivo Piero Ausilio, stanno iniziando a muovere le pedine perché questo accada”.

Ieri sono andati in scena nuovi contatti tra il club nerazzurro e l’entourage del centrocampista britannico.

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Per la Rosea, l’affare dipende in parte dalla possibile cessione di Luis Henrique:

“Luis Henrique è sempre sulla porta, aspettando la Roma: qualora il brasiliano alla fine viaggiasse verso la Capitale, ci sarebbero immediatamente le condizioni per chiudere il terzo arrivo dalla Premier. Se LH rimanesse lì dov’è, a quel punto sarebbe un po’ più complesso autorizzare l’assalto, ma non è certamente escluso che l’Inter piazzi il colpo comunque”.