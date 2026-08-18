Comunque, la sensazione è che una new-entry là davanti sia strettamente legata ad un’ulteriore uscita: a questo punto, tra centrocampo e attacco

Marco Astori
Guarro e Pace Episodio 15

GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Meno di due settimane alla fine del calciomercato e l'Inter può ancora sparare qualche botto. E non solo Curtis Jones, perché il centrocampista inglese potrebbe non essere l’ultimo colpo in entrata.

FC Internazionale v Real Betis - Pre-Season Friendly
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Secondo il Corriere dello Sport, "in viale Liberazione, infatti, non escludono l’innesto di un’altra punta o, comunque, di un giocatore offensivo, con caratteristiche differenti: vale a dire fantasia, imprevedibilità e abilità nell’uno contro uno. Attenzione, però, le valutazioni in questo senso sono in corso.

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E, comunque, la sensazione è che una new-entry là davanti sia strettamente legata ad un’ulteriore uscita: a questo punto, tra centrocampo e attacco. Ad ogni modo, è uno scenario che verrà esplorato concretamente nell’ultima settimana di mercato, quindi dopo la prima giornata di campionato".

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