GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Continua la trattativa tra Inter e Roma per Luis Henrique: il brasiliano resta un nome nella lista dei desiderata dei giallorossi, che hanno dato però priorità all'esterno offensivo. Ora, come si legge sul Messaggero, dovranno scegliere su quale profilo affondare: "Gasperini ha due - in qualche caso tre - uomini per ruolo, tranne che per il terzino sinistro. A destra, dopo addio di Celik, è arrivato Molina, che è andato a fare coppia con Rensch e in più sta crescendo Lulli; a destra, invece, Wesley è solo, a meno che Gasp non si accontenti di avere Rensch come possibile alternativa.

Ma al momento, questa è un'ipotesi da escludere. Ed ecco perché continuano le rincorse verso il Tottenham (Udogie), l'Inter (Luis Henrique) e il Torino (Cacciamani). Tre esterni, di cui uno, Udogie, con caratteristiche più difensive, e lui sarebbe il profilo perfetto per Gasp, avendo già Wesley che agisce quasi da ala. Luis Henrique è stato adattato come esterno a tuttafascia, sa giocare a destra e sinistra e anche alto.

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Per Cacciamani, lo stesso discorso, solo che il Toro chiede la luna e in questo momento nessuno a Trigoria è disposto a trattare per cifre così tonde, l'ideale sarebbe un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni. Discorso avviato con il Tottenham, che ha già perso Spence, finito all'Inter e la cosa, infatti, ha fatto pendere la bilancia per il brasiliano, che in nerazzurro ormai è senza speranza di giocare e spinge per venire a Roma".