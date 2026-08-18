GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Non solo Curtis Jones: entro la fine del mercato l'Inter vorrebbe mettere a segno un altro colpo, un giocatore che completi l'attacco con caratteristiche diverse da quelli presenti in rosa. Ma, come spiega oggi Tuttosport, sarebbe necessaria una partenza: "L’eventuale arrivo di un nuovo giocatore nel reparto offensivo di Cristian Chivu dipenderà dalla partenza di uno fra centrocampo e lo stesso attacco.

L’Inter, infatti, per una questione numerica e pure di opportunità di dare i giusti minuti ai vari calciatori, non prende in considerazione - in questo momento, entro il 1° settembre chissà che i ragionamenti non cambino ancora -, di presentarsi con un organico composto da 7 centrocampisti e 5 attaccanti. Quindi o Chivu avrà sei elementi nel reparto mediano e cinque in quello offensivo, oppure rispettivamente sette e quattro.

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È dunque plausibile che i dirigenti dell’Inter abbiano sul tavolo un’offerta importante - o siano consapevoli che la prossima settimana possa arrivare - per un giocatore oggi non sul mercato, ma che potrebbe vedere cambiare il proprio destino. Difficile ipotizzare dei nomi, anche se la lista potrebbe restringersi ad Aleksandar Stankovic, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny, profili che di fronte a offerte da 40 o più milioni potrebbero partire.