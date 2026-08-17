Molto dipenderà dalle richieste del Liverpool, ma anche dalla possibile uscita di Luis Henrique

Andrea Della Sala
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Il prossimo obiettivo di mercato dell'Inter è noto: si chiama Curtis Jones. Il club nerazzurro potrebbe presto affondare per il centrocampista inglese, dipenderà dalle richieste del Liverpool.

Curtis Jones

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Inizia una settimana decisiva per il mercato nerazzurro con un nome in testa: Curtis Jones, sempre più fuori da Liverpool, neanche convocato nel test di ieri con il Como e pronto a spingere per un trasferimento a Milano. I Reds aspettano una proposta da Viale della Liberazione: potrebbe arrivare dopo la cessione di Luis Henrique".

Jones

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