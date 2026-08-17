Molto dipenderà dalle richieste del Liverpool, ma anche dalla possibile uscita di Luis Henrique
VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIl prossimo obiettivo di mercato dell'Inter è noto: si chiama Curtis Jones. Il club nerazzurro potrebbe presto affondare per il centrocampista inglese, dipenderà dalle richieste del Liverpool.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Inizia una settimana decisiva per il mercato nerazzurro con un nome in testa: Curtis Jones, sempre più fuori da Liverpool, neanche convocato nel test di ieri con il Como e pronto a spingere per un trasferimento a Milano. I Reds aspettano una proposta da Viale della Liberazione: potrebbe arrivare dopo la cessione di Luis Henrique".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Nuova Inter, dalla 'pazza idea' al mercato: "Una delle poche richieste precise di Chivu..."
Mercato Inter
Romano: "Luis Henrique-Roma, si attende apertura giocatore: si va lunghi. La sensazione è che..."
Infortuni
Inter, ecco quando tornerà in gruppo Thuram: le ultime in vista del Monza. E anche Spence...
Infortuni
Inter, ottimismo per Calhanoglu: le novità sul regista in vista della gara col Monza
Mercato Inter
Inter, arriva una quinta punta per Chivu? Il 'doppio identikit', gli indizi portano a...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti