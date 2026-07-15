Depennati - seppur per motivi diversi - Palestra e Solet, sulla lista dell’Inter e dei sogni di Chivu è rimasto Curtis Jones. Un avversario che ha colpito il tecnico nerazzurro, come ricorda Tuttosport.

“Centrocampista di qualità e gamba di cui Chivu si è invaghito soprattutto la sera del 9 dicembre quando il Liverpool sfidò i nerazzurri a San Siro in Champions”.

L’Inter può contare sul sì del giocatore da ormai sette mesi, ma non ha l’accordo con il Liverpool, che continua a respingere gli assalti nerazzurri nonostante il contratto in scadenza nel 2027.

“È evidente come i club inglesi, forti della loro potenza economica, non facciano ragionamenti sul prezzo legato alla durata del contratto. Jones per il Liverpool vale 40 milioni e l’approccio nerazzurro da 25 milioni, bonus compresi, non è stato preso in considerazione. I contatti fra Inter e Liverpool, però, non si sono mai interrotti”.

Jones ha respinto i sondaggi di altri club come il Nottingham Forest e nicchiato sulle proposte di rinnovo: il centrocampista inglese classe 2001 vuole l’Inter.

Dal canto suo, il nuovo allenatore dei Reds Andoni Iraola vorrebbe trattenerlo.

“La sfida a... Chivu è lanciata. Di certo l'Inter prima di lanciare l'assalto a Jones alzando l'offerta concretamente sopra i 30 milioni, dovrà cedere giocatori a metà campo: il sopracitato Frattesi, Asllani e Akinsanmiro” conclude il quotidiano.