L’Inter vuole allargare la propria galassia. Dopo quanto anticipato da FCINTER1908, anche il Corriere dello Sport conferma il progetto nerazzurro: acquistare un club all’estero e inserirlo nella struttura societaria come ulteriore passaggio nel percorso di crescita dei giovani.

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L’idea è ormai concreta e, soprattutto, i tempi potrebbero essere molto più rapidi del previsto. In viale della Liberazione si ragiona infatti sulla possibilità di chiudere l’operazione già entro l’inizio della prossima stagione.

Un club all’estero per completare la filiera

Il modello, con le dovute proporzioni, è quello già adottato da alcuni dei grandi gruppi europei. Il Corriere dello Sport apre infatti così il suo approfondimento:

«L’Inter come il Manchester City o il Chelsea? Pare proprio di sì».

Il nuovo club entrerebbe in una struttura che comprende già settore giovanile, Under 23 e squadra femminile. Non sarebbe quindi un’alternativa alla seconda squadra, ma un tassello in più.

L’obiettivo è dare all’Inter un’altra piattaforma per far crescere i propri ragazzi, soprattutto quelli che possono aver già superato il livello dell’Under 23 ma non essere ancora pronti per entrare stabilmente in prima squadra.

Budget fino a 40 milioni

Il progetto ha già anche una cornice economica. Secondo il quotidiano romano, l’investimento previsto sarebbe compreso tra 25 e 40 milioni di euro. Il passaggio successivo sarà scegliere la società più adatta.

I mercati sui quali l’Inter sta concentrando le proprie valutazioni sono gli stessi già anticipati da FCINTER1908: Belgio, Portogallo e seconda divisione spagnola.

La scelta del campionato avrà un peso importante, perché il club cerca una realtà che offra anche maggiore libertà sul fronte del tesseramento dei calciatori extracomunitari.

Perché piace la pista spagnola

Proprio questo aspetto rende particolarmente interessante la Spagna.

Il Corriere dello Sport sottolinea come per i calciatori sudamericani siano sufficienti due stagioni di tesseramento per poter richiedere il passaporto spagnolo.

Un vantaggio non banale per una società che vuole muoversi con maggiore aggressività sul mercato internazionale dei giovani. L’Inter potrebbe acquistare profili ancora difficili da inserire direttamente in Italia, farli crescere all’interno di un club controllato e poi valutarne il futuro.

In questo modo la nuova società avrebbe una doppia funzione: sviluppare i talenti già presenti nella filiera nerazzurra e ampliare le possibilità di scouting e reclutamento all’estero.

Suning ci aveva già pensato

L’idea, in realtà, non nasce oggi.

Secondo il Corriere dello Sport, anche Suning aveva valutato un progetto simile nei primi anni della propria gestione:

«Un progetto simile era stato accarezzato anche da Suning. Erano i primi tempi della proprietà cinese, poi tutto si è bloccato».

Questa volta, però, il piano sembra essere molto più avanti. Budget, tempistiche e mercati di riferimento sono già stati individuati.

Adesso manca il passaggio decisivo: trovare il club giusto. Se tutto procederà secondo i programmi, la nuova società potrebbe entrare nella galassia Inter già dalla prossima stagione.