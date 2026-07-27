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Dopo aver completato l'affare Romero, per l'Inter sarà tempo di inserire un alto pezzo mancante del puzzle, ovvero l'esterno di destra. In seguito alle vicende Palestra e Khalaili, in casa nerazzurra ragionano anche sull'usato sicuro Perisic:

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"Né Palestra, né Khalaili, e se alla fine fosse Perisic? L’Inter ha messo in stand-by la ricerca dell’esterno. E non solo perché la priorità è diventata affondare il colpo per Romero. La verità è che, al momento, non c’è un profilo che soddisfi pienamente il club nerazzurro. Occorre l’incastro giusto sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico, ma i nomi oggetto di valutazione non lo assicurano".

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"Nemmeno Spence, che è stato a lungo un candidato forte. Fisicità, gamba, intensità sono tutte doti apprezzate, ma all’inglese manca la capacità di puntare e saltare l’uomo, che invece avevano e hanno Palestra e Khalaili. Così, davanti alla richiesta monstre di 40 milioni del Tottenham, in viale Liberazione, di concerto con Chivu, hanno pensato bene di allentare la presa. Possibile che ci possa essere una nuova stretta, ma non certo in tempi rapidi".

(Fonte: Corriere dello Sport)