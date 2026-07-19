Sono ore di riflessione in casa Inter, visto che, oltre che sul fronte entrate, i prossimi potrebbero essere giorni importanti anche lato uscite

Marco Macca

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Sono ore di riflessione in casa Inter, visto che, oltre che sul fronte entrate, i prossimi potrebbero essere giorni importanti anche lato uscite. A tal proposito, scrive Il Giorno:

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"Si aspettano novità anche sul fronte uscite. Pavard rischia di restare, visti i 5 milioni netti d'ingaggio e un mercato che non sembra 'brulicare' attorno alla sua figura".

Inter Pavard
Getty Images

"I nerazzurri vorrebbero piazzare anche Frattesi per far posto a Jones, ma né il Nottingham Forest né la Juventus hanno finora portato avanti una vera trattativa. Tanto meno da Milano ci si è fatti avanti per uno scambio con il bianconero Cambiaso o per Ndoye dai Tricky Trees".

Pavard Frattesi

(Fonte: Il Giorno)

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