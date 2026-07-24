L'Inter ha individuato in Cristian Romero il profilo perfetto per rinforzare il reparto difensivo. L'argentino ha tutte le caratteristiche che il club nerazzurro e Cristian Chivu cercano da tempo. Inoltre la scelta del Tottenham di mettere Romero sul mercato e la sua voglia di tornare in Italia, possono agevolare una trattativa che non sarà semplice visto che gli Spurs valutano il giocatore circa 50 milioni di euro.

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"Tali riflessioni hanno convinto sia la dirigenza sia lo staff tecnico che l’impatto potenziale dell’argentino valga un’eccezione alla cosiddetta regola dei 25 milioni. Non si tratta di un limite tassativo. Oaktree ha permesso di scavalcarlo in più di un’occasione. Ora sarebbe il turno di Romero. E, più avanti, potrebbe essere quello di Jones, che Chivu vorrebbe a tutti i costi. Il via libera, evidentemente, lo dovrà dare in ogni caso la proprietà".

(Corriere dello Sport)