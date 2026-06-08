L'Inter ha in mente altre due operazioni per consolidare la catena di destra. Una in entrata, che porta ovviamente a Marco Palestra, e l'altra in uscita. A salutare, oltre all'ormai ceduto Dumfries, dovrebbe essere Luis Henrique. Ma cosa manca? Lo spiega il Corriere dello Sport di questa mattina:
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CdS – Inter, Luis Henrique verso l’addio: il club però lavora su due binari paralleli
"L'incastro che hanno in testa Marotta e Ausilio sembra ormai chiaro: per la dirigenza nerazzurra dovrà essere Palestra a prendere il posto di Dumfries, con eventualmente Diouf nel ruolo di vice. L'ex Marsiglia rimane quindi nella lista dei partenti. Dovrà garantire un margine economico da poter reinvestire sul mercato in entrata: le aspettative sono importanti, tenendo conto dell'offerta da circa 30 milioni arrivata già in inverno dal Bournemouth e poi rifiutata per assenza di alternative in quel momento.
Certo è che, avendo già perso Dumfries, in ogni caso si attenderanno sviluppi sul fronte Palestra prima di addentrarsi in qualsiasi discorso relativo alla cessione del brasiliano: i dialoghi sui due fronti procederanno di pari passo e in qualche modo saranno anche legati, proprio nella speranza di perfezionare un piano già stabilito in casa nerazzurra. L'Inter fa affidamento sul gruzzoletto che deriverebbe dalla cessione di Luis Henrique, ma lavorerà per sbloccare definitivamente la trattativa con l'Atalanta prima di lasciarlo partire. La partita per il futuro della catena di destra si gioca parallelamente su più tavoli".
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