L'esterno brasiliano, nonostante una prima stagione a Milano non esaltante, resterà in nerazzurro
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Il futuro di Luis Henrique, nonostante una prima stagione a Milano non esaltante, sarà ancora all'Inter. La dirigenza nerazzurra, infatti, non intende privarsi dell'esterno brasiliano, a meno che non arrivino offerte di un certo livello.
Così scrive il Corriere dello Sport: "La dirigenza nerazzurra lavorerà nei prossimi giorni anche su altri nomi in uscita, tra cui Frattesi, che potrebbe dare margine per alzare ancora l'offerta per Curtis Jones. L'intenzione su Luis Henrique, invece, è di valutare soltanto offerte che si avvicinino ai 30 milioni, altrimenti il brasiliano potrebbe essere dirottato a sinistra per alternarsi all'occorrenza con Federico Dimarco".
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