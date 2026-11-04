Beppe Marotta è pronto a scendere in campo e a mettere mano a una trattativa di mercato importante
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Tra i tanti argomenti caldi di casa Inter in queste settimane, in tema mercato, c'è senza dubbio quello relativo ai rinnovi di contratto. Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni è Marcus Thuram.
In merito alla sua situazione è pronto ad agire anche Beppe Marotta, come scirve Tuttosport:
"Marotta e Baccin presto apriranno anche il file legato a Marcus Thuram (scadenza nel 2028, ma il presidente vorrebbe mettere mano alla clausola rescissoria da 85 milioni valida ogni estate fi no al 15 luglio)".
(Fonte: Tuttosport)
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