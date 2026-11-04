Beppe Marotta è pronto a scendere in campo e a mettere mano a una trattativa di mercato importante

Marco Macca
Chivu dopo Feyenoord-Inter

VIDEO / Chivu: "Non si cancella tutto per il derby, ho un gruppo sano. Per noi Lautaro..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra i tanti argomenti caldi di casa Inter in queste settimane, in tema mercato, c'è senza dubbio quello relativo ai rinnovi di contratto. Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni è Marcus Thuram.

Thuram

In merito alla sua situazione è pronto ad agire anche Beppe Marotta, come scirve Tuttosport:

marcus thuram inter san siro
Getty Images

"Marotta e Baccin presto apriranno anche il file legato a Marcus Thuram (scadenza nel 2028, ma il presidente vorrebbe mettere mano alla clausola rescissoria da 85 milioni valida ogni estate fi no al 15 luglio)".

(Fonte: Tuttosport)

Prima della partita contro il Feyenoord, ai microfoni di Skysport ha parlato il presidente dell'Inter, Beppe Marotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti