Da tempo l'Inter ha messo nel mirino un giovane attaccante di belle speranze, Paul Mendy. Più precisamente dal 26 agosto del 2025, giorno della Supercoppa Italiana che si è disputata all'Arena Civica di Milano tra Inter e Cagliari. Come sottolinea Tuttosport, il giovane attaccante attirò l'attenzione dei dirigenti nerazzurri e da allora verrà visionato con costanza dagli scout interisti (e non solo).

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"Un calciatore tutt’ora seguito dal club di Viale della Liberazione, esattamente come il compagno di squadra Alessandro Romano, sul taccuino di Baccin come potenziale rinforzo per l’Inter che sarà. Mendy, dopo aver esordito nella scorsa stagione in Serie A è oggi in pianta stabile con la prima squadra. Da agosto per Mendy 5 presenze e un gol (sempre all’Atalanta), più altri due gettoni e un’altra rete – contro il Verona - in Coppa Italia. L’Inter in questa annata lo ha seguito da vicino proprio a Bergamo, oltre che nella sfida diretta col Cagliari: al momento non c’è un giudizio definitivo sul ragazzo, che resta però un profilo più che interessante".

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"Un possibile innesto per aggiungere linfa freschissima in rosa – parliamo di un 2007 -, ma anche un potenziale atleta da assicurarsi oggi e su cui puntare un domani. Magari dopo un’esperienza che gli abbia permesso di farsi le ossa e maturare ancora prima del grande salto, sempre che qualcuno non torni a bussare in sede per Bonny, garantendo stavolta all’Inter una plusvalenza più che importante per il franco ivoriano. La struttura fisica da 196 centimetri rende Mendy già oggi una punta dal fisico imponente, che sa proteggere palla e sfruttare la profondità, ma deve ancora migliorare sottoporta, oltre ad affinare la tecnica di base. C’è quasi un’intera stagione per mettersi in luce. E per trasformare i report positivi in azioni di mercato concrete".

(Tuttosport)