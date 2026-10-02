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Tutti pazzi per Michael Kayode. Il terzino destro classe 2004, dopo le belle prestazioni in Premier League con la maglia del Brentford, ha potuto esordire in Nazionale pochi giorni fa, andando anche a segno nel successo in Nations League contro la Turchia. Un debutto da sogno per l'ex Fiorentina, e un messaggio chiaro a chi se lo è fatto sfuggire in passato.

Foto figc.it

Un discorso che riguarda anche l'Inter, come scrive Il Giornale: "Possono nutrire rimorsi pure Atalanta e Inter, alle quali era stato proposto diciottenne ma non ci hanno creduto. Kayode, infatti, simboleggia la miopia del nostro calcio che troppo spesso va a pescare autentici carneadi all'estero piuttosto di puntare sui ragazzi emergenti nostrani militanti nelle categorie inferiori. [...] L'Inter a giugno aveva provato a riportarlo in Italia, ma la richiesta del Brentford era troppo alta (50 milioni). Il suo futuro sarà in un top club inglese".