Maurizio Pistocchi torna sull’inchiesta che ha investito il mondo arbitrale e questa volta aggiunge un particolare finora non noto: il giornalista racconta di essere stato sentito riservatamente dal pm Ascione già nelle prime fasi dell’indagine.

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Pistocchi spiega di aver espresso fin dall’inizio molti dubbi sull’esistenza di un vero sistema organizzato per condizionare gli arbitraggi. A suo giudizio, dietro gli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero state soprattutto interpretazioni e applicazioni non sempre precise del regolamento e del protocollo VAR.

"Come avevo detto subito al dottor Ascione ( che mi ha sentito riservatamente) sin dall’avvio dell’indagine, non ritenevo vi fosse un sistema illecito per condizionare gli arbitraggi, ma piuttosto molte imprecisioni nell’applicazione delle regole e del protocollo VAR. Al dottor Ascione avevo ribadito che, se un sistema c’era, l’unico che poteva gestirlo era il designatore, e suggerito di intercettarne il cellulare. Come abbiamo visto, non c’era niente di rilevante. In sostanza, molto rumore per nulla. ( William Shakespeare)"-