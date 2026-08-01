VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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L'Inter vince ai rigori nell'amichevole contro il Manchester City (qui le pagelle del direttore Mari). Ecco le parole di Cristian Chivu a Sky Sport tra campo e mercato:

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“Noi ci adattiamo in base all’avversario, abbiamo dei principi da rispettare, da portare avanti, possiamo migliorare tanto nel coraggio. Con le poche energie abbiamo cercato di togliere a loro il gioco con la pressione alta, col quinto che andava a prendere il loro terzino in costruzione, a volte ci siamo riusciti bene altre meno, abbiamo cercato di mantenere i nostri principi.

Stankovic? Ha fatto una buona gara, lo ha fatto vedere, siamo tutti contenti di come si allena. Non è in condizione ottimale ancora ma per impegno e qualità, per l’avversario, è stato molto bravo a leggere e costruire”.