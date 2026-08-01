VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Nella prima amichevole della tournée asiatica, l'Inter ha battuto ai calci di rigore il Manchester City (1-1 dopo i 90'). Per la Gazzetta dello Sport Aleksandar Stankovic è stato uno dei migliori in campo, voto 7: "Bravo e continuo. Subito pericoloso di testa da calcio d’angolo, conferma di non temere niente e nessuno: la giocata da cui prende forma l’1-1 è da grande calciatore. Donnarumma gli nega poco dopo il possibile sorpasso. Nel secondo tempo rimedia un giallo consigliando a Chivu di sostituirlo".

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Tra i migliori in campo Federico Dimarco, 6,5: "Ricomincia dalle vecchie e vare abitudini: cross e assist a profusione. Concede qualcosa a Savinho sul finire del primo tempo". 7 per uno dei neo arrivati, Provedel: "Che debutto. Esordisce nell’Inter di ritorno dall’infortunio e si dimostra disinvolto quanto basta. Il palo lo aiuta contro il rapidissimo McAidoo. Ma ai rigori ipnotizza tre avversari parando il tiro di Gonzalez".

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Insufficienza invece per Diouf, 5,5: "Vivace con i cambi di ritmo palla al piede, sa dribblare con efficacia, ma quando viene puntato sono guai. Il dilemma è questo: può reggere la fascia destra contro avversari quotati? Semenyo lo salta comodamente e crea le premesse per lo 0-1". 6,5 per Chivu: "Allestisce una squadra equilibrata e coraggiosa, finché le formazioni hanno una parvenza di verità. Nella ripresa è tutto più difficile ma l’Inter non si accascia davanti al ritmo superiore del City: buon segno".

Gli altri voti:

J. Martinez 7, Pavard 6,5, Bovio 6, Bisseck 6, Carlos Augusto 6, Marello 6, Luis Henrique 5,5, Barella 6, Frattesi 6, Topalovic 6, Mkhitaryan 6, Bastoni 6, Idrissou 5,5, Mosconi 6,5, Pio Esposito 5,5, Lavelli 6,5.

(Gazzetta dello Sport)