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Dopo Stones, il mercato dell'Inter non può considerarsi terminato. Si guarda a un altro rinforzo in difesa, con Romero sempre in lista, ma anche a possibili rinforzi in mediana e sulla fascia destra.

Come sottolinea Sportitalia, "L’Inter continua a guardare con decisione alla Premier League per costruire una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione. L’arrivo di John Stones rappresenta il primo tassello di una strategia ben precisa, ma il mercato nerazzurro è tutt’altro che concluso. Tra obiettivi ancora da raggiungere, trattative da riaprire e un tesoretto che continua a crescere grazie a una gestione attenta delle risorse, la dirigenza ha tutte le carte in regola per vivere da protagonista la fase decisiva della sessione estiva.

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L’arrivo del centrale inglese modifica anche gli equilibri delle altre operazioni in corso. La pista che porta a Cristian “Cuti” Romero resta infatti aperta, ma l’Inter può ora affrontare la trattativa con maggiore serenità. Le richieste emerse negli ultimi colloqui, soprattutto sul piano contrattuale, hanno convinto la dirigenza a rallentare e a non forzare i tempi. Avere già inserito un profilo di primo piano come Stones consente ai nerazzurri di negoziare da una posizione di forza".

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"Tra i profili che tornano d’attualità c’è Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool continua a piacere molto alla dirigenza interista, che starebbe valutando un nuovo contatto con i Reds. Il club inglese parte da una valutazione di circa 35 milioni di sterline, cifra importante ma non fuori dalla portata dell’Inter, soprattutto considerando le risorse attualmente disponibili. Resta aperto anche il capitolo dedicato agli esterni. I dialoghi con il Tottenham per Djed Spence non hanno prodotto passi avanti significativi e per questo motivo la dirigenza sta monitorando soluzioni alternative. L’obiettivo è individuare il profilo più adatto alle esigenze di Chivu senza farsi trascinare in aste o trattative economicamente poco vantaggiose.

Proprio per seguire da vicino queste operazioni, il direttore sportivo Piero Ausilio ha scelto di rimanere in Italia invece di aggregarsi alla squadra nella tournée di Hong Kong. Una decisione che testimonia quanto il mercato sia entrato nella sua fase più delicata. La sensazione è che il lavoro dell’Inter sia soltanto all’inizio. Stones è il primo tassello di un progetto più ampio che punta a rafforzare ogni reparto. La Premier League continua a rappresentare un bacino privilegiato per individuare profili di qualità, mentre il tesoretto accumulato offre ai nerazzurri il margine necessario per cogliere le occasioni che si presenteranno nelle prossime settimane", spiega il portale.