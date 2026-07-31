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L'Inter ha ingaggiato John Stones, difensore svincolatosi dal Manchester City. Il club nerazzurro ha colto l'occasione ha inserito un difensore di livello

"L’allenatore romeno, ora a Hong Kong, gli ha parlato anche ieri e vuole dal nuovo soldato la mentalità appresa in dieci anni dorati al City. Del resto, il cognome parla per lui: c’è una pietra, stone, nella difesa di roccia dei campioni d’Italia. Per uno così, con un curriculum da 20 titoli e annesse commissioni di agenti ragionevoli, può cadere il diktat di Oaktree sui parametri 0: questa era un’occasione e pazienza per i 32 anni suonati", spiega La Gazzetta dello Sport.

"I dubbi sulla condizione fisica - la miseria di 18 presenze nell’ultima stagione - sono stati spazzati dalla giornata di visite mediche: rispetto al recente passato, qui l’idoneità agonistica è arrivata senza patemi o sorprese. Il Coni di via Piranesi è stata la terza tappa milanese dopo l’aeroporto, che ha accolto il jet privato di prima mattina, e l’Humanitas di Rozzano. Poi, sempre dentro allo stesso van scuro in cui c’erano i genitori, la sorella, la compagna e i tre figli - viva la famiglia -, Stones ha conosciuto la sede di viale della Liberazione, sempre scortato dal presidente Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio. Sono i due sherpa del mercato nerazzurro che l’hanno ardentemente voluto proprio perché convinti che, pure in una generale politica di ringiovanimento, serva aggiungere esperienza e abitudine alla vittoria", aggiunge il quotidiano.