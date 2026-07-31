Nella conferenza stampa per presentare la nuova stagione, era il 13 luglio, parlando di mercato, Beppe Marotta disse: "I club italiani, non solo l'Inter, non sono in grado di fare certe operazioni che non hanno una razionalità. Si possono fare anche operazioni irrazionali, ma non fa parte del nostro modus operandi. La possibilità di investimento c'è, ma dev'essere una possibilità logica". A oggi, però, le big hanno fatto investimenti importanti come sottolinea Tuttosport.

"Nel frattempo il Milan ha speso 105 milioni per Ramos e Gila, la Juventus 80 fra Alajbegovic e Kolo Muani (considerando l’obbligo di riscatto per quest’ultimo), il Como 60 per riprendersi Nico Paz, la Roma 35 per Castro e la Fiorentina quasi 90 per tre acquisti e due riscatti".

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"Le altre dunque stanno facendo operazioni probabilmente anche irrazionali per accorciare il gap con i nerazzurri. Manca un mese, i dirigenti non andranno in tournée con la squadra e lavoreranno per completare la rosa di Chivu che aspetta almeno altri due rinforzi. Tre se dovesse partire Pavard: a quel punto arriverà un centrale low-cost, anche se Ausilio sta continuando a tenere vivi i rapporti con Tottenham e agenti per Romero".

(Tuttosport)