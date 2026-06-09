L’Inter ha deciso: ecco quale sarà la prima operazione di mercato

L'aggiornamento sulla strategia di mercato del club nerazzurro per l'estate partendo dal primo nome in lista

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 08:46)

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L'Inter ha le idee abbastanza chiare. Su nomi ed esigenze, senz'altro. Poi ovviamente bisogna trovare gli accordi per chiudere le trattative, ma su questo i dirigenti nerazzurri stanno lavorando ormai da giorni. Dandosi delle priorità, come è giusto che sia. A tal proposito si legge infatti su TuttoSport:

"Prima il difensore. A confermarlo è stato Piero Ausilio domenica a Parma: «Dietro faremo qualcosa anche a livello prettamente numerico visto che Darmian e Acerbi sono in scadenza di contratto. Ci presenteremo sicuramente con un bel difensore per l’inizio della preparazione». Il fatto che il direttore sportivo abbia dato una precisa indicazione temporale ai giornalisti presenti conferma come l’argomento sia stato oggetto dei colloqui avuti nelle ultime settimane con Cristian Chivu.

Perché nella batteria dei centrali, l’Inter è un po’ “corta”. Nella prima parte della preparazione che si terrà in Germania a partire dal 16 luglio l’allenatore potrà contare su Bastoni, Bisseck (che è potenzialmente un uomo mercato visto l’interessamento del Bayern), Carlos Augusto (destinato a regime ad alternarsi con Dimarco a sinistra) e De Vrij (che però prima dovrà rinnovare il contratto).

In teoria - oltre ai giovani - ci sarebbe pure Pavard che però non rientra nei piani del club. Questo fa capire come chiudere la trattativa con l’Udinese per Oumar Solet sia prima di tutto per l’Inter una necessità. A meno di clamorosi cambi di scenario, è lui il profilo scelto per puntellare la difesa e il fatto che siano state archiviate le vicende extracalcio che lo riguardavano ha dato un’accelerata ai discorsi tra le parti".