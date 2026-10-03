Finn Jeltsch, difensore classe 2006 dello Stoccarda, è finito nel mirino dell'Inter. Ne hanno parlato in Germania nei giorni scorsi. Ne parla anche il Corriere dello Sport spiegando che il club nerazzurro ha rimandato il progetto di ringiovanire significativamente la difesa dopo gli addii di Acerbi, de Vrij e Darmian. È rientrato alla base Pavard, 30 anni, è arrivato dalla Premier Stones, 32. Gli osservatori nerazzurri sono in giro per l'Europa e uno di loro sarebbe stato intercettato proprio nella gara dello Stoccarda e Viking. Ma in tribuna era in buona compagna perché lo stava seguendo anche un uomo del Barcellona. Il ragazzo è nel mirino di diverse squadre inglesi, le big.

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Il Corriere dello Sport parla di lui come di un ragazzo di talento che ha già una valutazione da 40 mln e ha un contratto in scadenza nel 2030: a 18 anni lo Stoccarda lo ha acquistato dal Norimberga per quasi 10 mln. Klopp lo ha inserito nelle sue prime convocazioni da ct della Germania. Potrebbe giocare nella gara contro la Grecia, con gli occhi di talent scout e osservatori puntati su di lui. L'Inter dal canto suo lo vedrà il 28 novembre a San Siro dove, per la partita di CL, arriverà a Milano proprio lo Stoccarda.

"Chissà che, allora, non ci scappi l'opportunità di parlarne con la dirigenza tedesca. A vantaggio di Jeltsch c’è pure il fatto che sia abituato a giocare in una difesa a 3. Quindi, nell’eventualità, non avrebbe bisogno di “studiare” per apprendere un nuovo sistema", conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)