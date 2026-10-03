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Cristian Chivu sta già pensando alla formazione da mandare in campo sabato prossimo in Inter-Parma, anticipo di campionato del prossimo turno. Dovrà tenere ovviamente conto anche dello stato di forma di coloro che rientreranno dalle varie nazionali, ma alcune delle sue idee prescindono da questo. Una su tutte. Questo l'aggiornamento dalla Gazzetta dello Sport di stamattina:

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"Senza addentrarci dunque in una selva di discorsi legati a ipotetiche graduatorie o priorità d’impiego, l’alternanza quest’anno può essere un concetto applicabile anche tra i pali. E sulla base di queste rinnovate certezze, Provedel sta facendo di tutto per farsi trovare pronto nel momento in cui Chivu vorrà chiamarlo in causa.

Che sia più avanti oppure già contro il Parma, quando da San Siro ripartirà il campionato della sua Inter. L’ex laziale scalda i guantoni in allenamento, oggi lo farà ancora di più in occasione dell’amichevole ad Appiano Gentile contro il Lumezzane. Un test che precede il vero ritorno in campo di una settimana e, chissà, magari può anticipare anche qualche scelta che Chivu potrà riproporre in campionato".