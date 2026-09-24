GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

L'ottimo inizio di stagione di Alessandro Romano non è passato inosservato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Cagliari ha già stimolato l’attenzione di tre grandi club come Inter, Juve e Milan. Come anticipato qualche giorno fa da FcInter1908.it, alcuni osservatori nerazzurri erano presenti ad Atalanta-Cagliari per seguire proprio Romano e anche il giovane Mendy. Intanto i paragoni già si sprecano: c’è chi rivede il migliore Strootman, chi come Frattesi sostiene che ricordi Matic.

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"In qualità di play basso, Romano indica un solo vero modello: Rodri. Che adesso appare lontanissimo, domani si vedrà. È strano però che una società come la Roma, tradizionalmente attenta alla coltura dei prodotti a km zero, si sia lasciata sfuggire un talento del genere. Lui non porta rancore o almeno non lo lascia emergere: «È stata una valutazione del club e del tecnico. Non ci sono rimasto male, anzi sto benissimo a Cagliari. Evidentemente il mio percorso era questo». Gasp a gennaio gli concesse due comparsate, con Lecce e Sassuolo, per poi vidimarne il prestito di sei mesi allo Spezia".

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"In estate, alle prese con il fair play finanziario e con la bramosia di rinforzare l’organico, la Roma ha accettato di perderne il controllo: incasserà 5 milioni più bonus (fino a un massimo di 6,5) per la cessione definitiva. Si tratta di una preziosa plusvalenza, certo, ma la cifra che fatturerà il Cagliari in futuro sarà molto più alta. È il premio a chi ha scommesso su un ventenne sconosciuto che i grandi club adesso stanno studiando con cura: l’accesso al club Italia ne velocizzerà la maturazione".