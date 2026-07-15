Una scelta importante, da fare in maniera oculata. L’Inter sfoglia la margherita e riflette sull’investimento da fare sulla corsia di destra. Dopo il mancato arrivo di Palestra e Khalaili e l’addio di Dumfries, passato ufficialmente al Real Madrid, il club nerazzurro valuta con grande attenzione su chi puntare per colmare il buco sulla fascia.

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I nomi in pole restano quelli di Guela Doué dello Strarsbugo e Djed Spence del Tottenham, ma come rivela il Corriere dello Sport non sono gli unici valutati dal club nerazzurro attualmente.

Ora l’Inter deve decidere come agire e fare una scelta delicata, sia dal punto di vista tecnico che economico. Per questo motivo i nerazzurri si tengono aperte varie strade.

“Douè e Spence, a caro prezzo, darebbero certamente garanzie, ma le loro caratteristiche, come già sottolineato. non sono quelle né di Khalaili né di Palestra. E allora meglio tenere la porta aperta anche ad altre soluzioni. Come Molina, dell’Atletico Madrid, con trascorsi nell’Udinese, o come Ndoye, che aveva impressionato i dirigenti nerazzurri ai tempi del Bologna”.

Non sono da escludere la pista Belghali dal Verona e un clamoroso ritorno:

“E attenzione pure a Belghali, esterno del Verona e dell’Algeria, a lungo seguito lo scorso anno. Volendo, ci sarebbe anche la suggestione di un ritorno di Perisic. Ma, al di là di un fisico d’acciaio e di una qualità sempre notevole, si tratta comunque di un 37enne”.