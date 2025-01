Per fare un esempio: in caso qualche grande d'Europa dovesse presentarsi con l'intero ammontare della clausola di Thuram, l'Inter non si opporrebbe. Troppo invitante la possibilità di trasformare un parametro zero in una plusvalenza di 80 milioni circa. Stesso discorso per Bisseck, il profilo forse più ambito a livello europeo per età, ingaggio contenuto e prospettive di crescita. L'Inter l'ha acquistato nel luglio del 2023 per "appena" 7 milioni. Oggi piace a tante grandi di Premier League e la base d'asta parte dai 40 milioni: arrivassero, il club vacillerebbe. Ma la base di partenza è una.