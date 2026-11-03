GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Un altro Martinez in casa Inter? Dopo Lautaro e Josep, ad Appiano Gentile potrebbe arrivare anche Lisandro, difensore argentino in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. Il centrale argentino non sta attraversando un momento positivo in Inghilterra, e potrebbe decidere di cambiare aria. I Red Devils, da par loro, non si opporrebbero a una sua partenza, ma potrebbero decidere di cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate.

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Come scrive tuttomercatoweb.com, il Manchester United ha anche la facoltà di allungare di un'ulteriore stagione il contratto di Lisandro Martinez, ma al momento questa ipotesi appare remota. Un profilo di esperienza e dal valore indiscutibile (inserito nella top 11 dell'ultimo Mondiale), che potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato per numerosi club europei: tra questi figura anche l'Inter, che sta palesando evidenti lacune in fase difensiva. Oltre ai nerazzurri ci sarebbero anche Roma e Como, senza dimenticare Barcellona e Atletico Madrid in Spagna.