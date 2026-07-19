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L'obiettivo dell'Inter è quello di allestire una rosa ancor più competitiva. Per farlo bisogna tenere conto anche dei costi, per questo oltre agli arrivi del mercato, il club nerazzurro vuole valorizzare al meglio tutto il potenziale di cui ha già a disposizione.

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Come si legge sul Corriere dello Sport, "L’inserimento in prima squadra di Pio Esposito l’anno scorso e il ritorno di Aleksandar Stankovic dal Bruges sono due esempi concreti di un’idea che si è fatta ormai definitivamente strada in casa nerazzurra. Il piano per dare prospettiva al progetto tecnico passa dalla scelta sempre più convinta di dare spazio alla valorizzazione del talento del settore giovanile anche nel contesto della prima squadra. Lo ha ribadito Marotta nella conferenza stampa di inizio stagione: i Campioni d’Italia credono che le nuove leve possano contribuire a tenere alta l’asticella, cosa che in ogni caso non escluderà l’impegno affinché arrivino rinforzi all’altezza anche dal mercato. Sono due binari paralleli sui quali si sviluppa la strategia di rafforzamento anche nel medio-lungo periodo".

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"Da questo punto di vista, Cristian Chivu si conferma l’allenatore perfetto per la fase che sta attraversando il club nerazzurro: non ha alcun timore nel lanciare giovani, lo ha già dimostrato. A maggior ragione perché con alcuni di quelli che gravitano intorno al suo gruppo li ha già allenati nel settore giovanile. Coloro che stanno affrontando il precampionato con l’Inter hanno una chance importante che non è solo di facciata. Questo li sta aiutando a dare il 100% in ogni allenamento", conclude il quotidiano.