Il futuro dell’Inter resta legato alle strategie di Oaktree, ma per un’eventuale cessione, come si è paventato nelle scorse settimane, potrebbe essere necessario attendere più del previsto. Secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore, le grandi banche d’affari, soprattutto americane, avrebbero avviato nelle ultime settimane una serie di interlocuzioni con Oaktree per sondare il futuro della proprietà dell’Inter.

"Al centro dei colloqui i tempi di una possibile exit del fondo californiano, diventato proprietario del club nel 2024 dopo il mancato rimborso del finanziamento concesso alla famiglia Zhang. Ma c’è un elemento che cambia gli scenari: Oaktree non avrebbe intenzione di accelerare i tempi".

"Contrariamente alle previsioni di parte del mercato, che indicavano nel 2027 la finestra per una cessione, il fondo avrebbe fatto intendere agli interlocutori finanziari che un’uscita il prossimo anno è prematura. La strategia sarebbe infatti quella di valorizzare ulteriormente l’asset prima di monetizzare l’investimento. E qui entra in gioco la partita decisiva del nuovo stadio. I numeri rafforzano la posizione di Oaktree: nell’esercizio 2025-2026 l’Inter ha registrato ricavi per 517,7 milioni di euro e un utile netto di 22,7 milioni".