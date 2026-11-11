1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

INFORTUNI

VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ho sempre dato il massimo all'Inter. La cosa bella è che i tifosi..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo la vittoria col Como, non sono arrivate buone notizie per l'Inter dall'infermeria. Mentre Bonny non è partito per un problema muscolare, rientreranno invece Marcus Thuram e Aleksandar Stankovic.

"Non c’è stato il tempo materiale per applaudire il countdown di Lautaro, pronto a tornare in gruppo a partire da lunedì: l’Inter deve fronteggiare altri due infortuni in attacco. Uno sembra lieve e riguarda Marcus Thuram, visitato dallo staff medico della nazionale francese e rispedito subito a Milano. Oggi farà altri esami con lo staff guidato dal dottor Volpi ma le indiscrezioni a distanza parlano di un semplice affaticamento muscolare. Niente di così grave da pregiudicare la sua stagione: potrebbe mostrare il pollice alzato a Cristian Chivu già per la prossima partita contro l’Atalanta, il 22 novembre a Bergamo. È più grave il problema di Ange-Yoan Bonny, che si è bloccato nell’ultima azione della partita contro il Como. È stata la classica “pizzicata” dietro alla coscia, una lesione nemmeno leggerissima ai flessori che lo estrometterà dalle partite per un mese. Niente nazionale anche per lui, che la Costa d’Avorio ha legittimato a non partire invano per il raduno", scrive La Gazzetta dello Sport.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4