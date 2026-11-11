GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

Più che il mercato in entrata, in casa Inter il focus è sui rinnovi. Il club nerazzurro da settimane è impegnato in trattative serrate con gli agenti di Calhanoglu, ma non solo. C'è soprattutto la questione Carlos Augusto da chiudere il più in fretta possibile, anche perché sul brasiliano da sempre ci sono diverse squadre che farebbero follie per averlo. Come sottolinea Tuttosport, la dirigenza interista da settimane è entrata in azione per prolungare il contratto al numero 30 nerazzurro.

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"Pronto il rinnovo fino al 2031. Durata gradita e già accettata anche dal calciatore ex Monza e dal suo entourage capitanato da Beppe Riso. Manca però l’intesa sugli emolumenti visto che il ritocco proposto dal duo Marotta-Baccin dagli attuali 2,5 a 3,3 milioni a stagione più premi non ha soddisfatto Carlos Augusto, che ambisce a guadagnare di più e sulla falsa riga dei top della rosa interista. Se Dimarco percepisce 5,2 milioni all’anno e Bastoni 5,5, allora anche il brasiliano deve iniziare a percepire sui 5 milioni a stagione. Messaggio forte e chiaro recapitato in viale della Liberazione da clan del brasiliano", si legge sul quotidiano.

"A maggior ragione alla luce del fatto che il laterale mancino usufruisce dei benefici del Decreto Crescita. Tradotto: qualora l’Inter dovesse corrispondergli 5 milioni all’anno, ne spenderebbe poco meno di 8 al lordo e non 10 come nel caso di un elemento che non gode di questa agevolazione fiscale. Mica poco. Ecco perché i rappresentanti di Carlos Augusto tengono il punto, spingendo per consentire al loro assistito di monetizzare il più possibile da quello che si preannuncia essere il contratto più importante della sua carriera. Adesso la palla passa all’Inter: dalle parti di viale della Liberazione devono accelerare per blindare in tempo Carlos Augusto, il cui contratto scade tra soli 19 mesi".

(Tuttosport)