VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ho sempre dato il massimo all'Inter. La cosa bella è che i tifosi..."

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L'emergenza in attacco, in casa Inter ha riaperto un vecchio dibattito. Serve o no una quinta punta? Visti gli infortuni in serie di tre attaccanti su quattro, forse in estate andavano fatti certi ragionamenti, sopratutto perché giocando con due punte fisse, un quinto attaccante sarebbe servito a Cristian Chivu.

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"In base al rendimento di giocatori e squadra, oltre che ai risultati ottenuti, l’Inter deciderà pure se intervenire o meno nel mercato di gennaio per regalare a Chivu una quinta punta di spessore. Nonostante infatti le parole di Marotta, che ha specificato come tale operazione non rientri nei piani nerazzurri, la situazione potrebbe cambiare, eccome. Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, anzi nella prima parte di questa stagione, sono infatti in corso delle riflessioni sul tema. E qualora dovesse davvero presentarsi una di quelle occasioni decantate dal numero uno nerazzurro su un attaccante di un certo tipo, non si può escludere che l’Inter decida in questo caso di coglierla al volo", sottolinea Tuttosport.

(Tuttosport)