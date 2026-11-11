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Il reparto difensivo dell'Inter è quello più sotto osservazione. Nelle ultime due vittorie è arrivato un cleansheet per i nerazzurri, ma le uscite precedenti avevano lasciato un po' a desiderare. Per questo si ragiona sull'assetto migliore.

"Serve Stones. L’Inter ha migliorato di molto la sua fase difensiva nelle ultime due partite, concluse con un 5-0 aggregato tra Feyenoord e Como. Merito di un piano partita più accorto, che ha sfruttato le pressioni in modo razionale e armonico abbassando il baricentro medio della squadra, ma anche della concentrazione feroce dei singoli che hanno sbagliato il minimo sindacale. Eppure la solidità è un problema quasi strutturale, che dipende anche dalle caratteristiche della rosa: i difensori a disposizione di Chivu sono tutti molto aggressivi, bravi con la palla al piede e meno efficaci nella marcatura sull’uomo. Tutti tranne John Stones, che è stato ingaggiato in estate a parametro zero proprio per la gestione dei momenti sensibili. Purtroppo per l’Inter però ha potuto finora giocare una sola partita da titolare, accumulando appena 144 minuti in tutta la stagione", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"L’infortunio muscolare, capitato il 14 settembre contro l’Udinese a San Siro, è stato lungo e spigoloso. Ora sembra risolto, tanto è vero che l’inglese è andato in panchina ad assistere a Inter-Como dopo un paio di allenamenti leggeri svolti con i compagni. Alla fine della pausa, salvo ulteriori contrattempi, potrà fornire il suo contributo nelle rotazioni difensive, lavorando con continuità ad Appiano Gentile: ovviamente il ct dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, lo ha lasciato libero per questa sessione di Nations League, sperando di riabbracciarlo a marzo in condizioni idonee a rappresentare la patria. L’auspicio è ovviamente condiviso da Chivu, che conosceva il suo storico di infortuni (tre, tutti di natura muscolare, nella scorsa stagione gli sono costati 103 giorni di stop con il Manchester City) ma non immaginava di perderlo per un paio di mesi all’inizio dell’avventura. In fondo nel recente Mondiale americano, Stones aveva giocato sette volte su sette, in due casi addirittura per 120 minuti".

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"Il tema insomma è caldo e si accompagna al dubbio: se i problemi fisici dell’ultimo arrivato dovessero riproporsi, la società si porrebbe il problema di prendere un difensore in più a gennaio. Non è una questione all’ordine del giorno nelle riunioni dirigenziali, ma può diventare importante in un futuro non troppo lontano. A quel punto, per problemi di liste, Chivu sarebbe obbligato a escludere un calciatore per far posto al nuovo acquisto. Ma se ne parlerà più avanti, se necessario. Intanto Stones avanzerà la sua candidatura per uno dei prossimi impegni dell’Inter: domenica 22 in casa dell’Atalanta oppure tre giorni dopo a San Siro in Champions League, competizione che ha conosciuto 65 volte in carriera, contro lo Stoccarda", aggiunge Gazzetta.