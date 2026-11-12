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Lautaro Martinez scalpita per tornare. Il capitano dell'Inter sta lavorando anche durante la sosta per essere a disposizione di Cristian Chivu già per la gara contro l'Atalanta. Ma come si regolerà l'allenatore nerazzurro considerando anche i problemi degli altri attaccanti? Dalla Gazzetta dello Sport arriva un focus sulle possibili scelte per la prossima di campioanto:

Getty Images

"Bonny non lo ritroverà né in campo né in panchina alla ripresa del campionato. Il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra che ha accusato terrà l’ivoriano lontano dal campo per una mesata ma già ha iniziato le terapie. Stesso discorso per Thuram ma l’infortunio del francese è ben diverso rispetto a quello del compagno.

L’affaticamento al momento non preoccupa affatto ma la Francia, di concerto con l’Inter, ha preferito rimandarlo a casa per evitare guai o complicazioni evitabilissime. Ieri Tikus era già ad Appiano, ha iniziato a lavorare a parte e Chivu si augura che a Bergamo ci sia anche lui (strapazzato nell’ultimo periodo senza la metà sudamericana della ThuLa), ma da vedere se dal primo minuto.

Un altro motivo per cui il pieno recupero di Lautaro diventa fondamentale. È presto per pensarci, ma contro l’Atalanta con il Toro e Pio — che comunque molto probabilmente rientrerà alla base con altri 180’ di Nazionale sulle gambe e poco riposato — è pronta a riaccendersi la Pi-La dal primo minuto, come non accade dallo scorso 5 settembre (Inter-Napoli, il 3-2 in rimonta)".