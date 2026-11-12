1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Curtis Jones si candida a essere finalmente l'uomo in più per Cristian Chivu. Il centrocampista inglese, arrivato in estate a Milano, non vede l'ora di essere a disposizione del suo allenatore con una certa continuità. Lo riporta anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina: "Tra dieci giorni per Jones è come se iniziasse un nuovo campionato. Nove impegni in un mese gli permetteranno di ritagliarsi il suo posto al sole nel centrocampo dell’Inter. Il jolly di Liverpool non aspetta altro".

Getty

Il ragazzo, ambientatosi subito nella sua nuova realtà, vuole a tutti i costi incidere per ripagare la fiducia nei suoi confronti: "A breve si rivedrà in campo anche lui e tornerà con quel suo numero 21 sulle spalle che è una dichiarazione d’amore. Quello è il giorno, dello scorso agosto, in cui Curtis Jones ha firmato per l’Inter e ha scelto di indossarlo proprio perché è diventata una data fondamentale della sua carriera. È così il ragazzo di Liverpool, che fin dal primo momento si è innamorato di Milano e della sua nuova squadra che tre mesi prima aveva festeggiato il suo scudetto numero... 21. Non a caso. Ma fuori dal terreno della cabala, la storia di Jones in nerazzurro si è fermata dopo appena 242 minuti per un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra".

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2