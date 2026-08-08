GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Il futuro di Davide Frattesi continua a tenere banco. L'Inter deve cedere il centrocampista se vuole dare l'assalto a Curtis Jones che è la principale richiesta di Cristian Chivu. Come sottolinea Tuttosport, per Frattesi bisognerà capire se una partenza con la formula del prestito con diritto di riscatto - ipotesi non peregrina nella seconda metà di agosto - basterà a Oaktree per avallare il rilancio definitivo su Jones.

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"L'Inter finora si è spinta a 35 milioni, bonus compresi e difficilmente andrà oltre, con il Liverpool sempre fermo a quota 40. I Reds resteranno fermi sulla loro posizione e alla fine caleranno le pretese considerando il contratto in scadenza nel 2027 del giocatore?".