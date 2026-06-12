Previsto un contatto ravvicinato tra i presidenti dei due club nella giornata di oggi con possibili sviluppi anche di mercato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 10:30)

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Inter e Real Madrid torneranno a sedersi tra qualche ora allo stesso tavolo. Ufficialmente per il “Corazón Classic Match”, partita fra le leggende dei due club che andrà in scena domani al Bernabeu. Ma, come sottolinea TuttoSport in edicola stamattina, sembra potrebbe esserci spazio anche per una chiacchierata sui temi di mercato. Si legge sul quotidiano infatti:

"Marotta in questa mini trasferta spagnola avrà ovviamente l’occasione per intrattenersi qualche ora con Florentino Perez, fresco di rielezione a presidente del Real. Potrebbero vedersi già stasera a cena, come gesto di cortesia da parte del padrone di casa, altrimenti domani direttamente al Bernabeu.

L'Inter e pure il fondo Oaktree guardano a Madrid da tempo per un possibile colpo mediatico come regalo per lo scudetto numero 21. Il sogno, si sa, era e rimane Nico Paz, ma è destinato a restare tale. Mourinho nei giorni scorsi aveva fatto intendere di voler riportare l'argentino a Madrid, nelle ultime ore però stanno crescendo le possibilità che alla fine Nico Paz resti per altri dodici mesi a Como dove continuerebbe a essere un protagonista oltre a potersi disimpegnare anche in Champions League".

L'argentino in forza al Como, però, non è l'unico nome a corrispondere a un certo identikit. Prosegue infatti il quotidiano: "Al di là del futuro di Nico Paz, nella ricca rosa del Madrid, però, ci sono tanti altri giocatori che l'Inter accoglierebbe volentieri. Saranno in tanti, per esempio, nella zona della trequarti.

Mourinho potrebbe avere a disposizione, fra mezzali offensive, trequartisti puri ed esterni d'attacco con capacità di accentrarsi, gente come Bellingham, Brahim Diaz, Arda Guler, i giovani Mastantuono e Palacios, il rientrante Endrick. In più lo "Special One" ha chiesto Bernardo Silva che lascerà il Manchester City. Di qualità ce n'è in abbondanza dunque e fra gli esuberi di lusso potrebbe esserci per esempio quel giocatore di qualità, abile a creare superiorità e dare fantasia, che Chivu vorrebbe tanto come jolly offensivo da inserire nella sua prossima Inter.