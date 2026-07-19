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Non è affatto escluso che quella dell'Inter sia anche un'estate di ritorni, anche clamorosi. Il primo nome, in questo senso, è quello di Ivan Perisic, che nei giorni scorsi si è candidato con il club nerazzurro e che resta un profilo possibile per la fascia destra. Si legge sul Corriere dello Sport:

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"L’Inter è in piena fase di valutazione, ma a breve dovrà rompere gli indugi e muoversi con decisione. Per Spence, con ogni probabilità, ci saranno aggiornamenti a Mondiale finito, quindi all’inizio della prossima settimana. Del resto, l’esterno inglese deve diventare un “attore” nella trattativa, facendo pesare al Tottenham il suo desiderio di trasferirsi all’Inter (la disponibilità in questo senso è già arrivata), così da agevolare il club nerazzurro nell’ottenere condizioni più favorevoli".

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"Peraltro, gli Spurs avrebbero anche bisogno di cedere… Intanto, se le quotazioni di Read sono in ascesa, restano ancora in corsa Vanderson del Monaco, Belghali del Verona e più defilato Molina. Attenzione, poi all’”usato sicuro” Perisic, che avrà anche 37 anni, ma ha ancora un fisico d’acciaio, sa ancora fare la differenza e conosce alla perfezione sia l’Inter sia la Serie A".

(Fonte: Corriere dello Sport)