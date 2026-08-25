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Il mercato dell'Inter in questi ultimi giorni potrebbe ancora regalare sorprese. Uno dei nomi più caldi in uscita, infatti, è Asllani, ma non è il solo. Oltre a quello del centrocampista albanese, da giorni circola il nome di Bonny, nel mirino della Fiorentina in caso di partenza di Kean, ormai vicino al trasferimento al Como.

Getty Images

Scrive La Nazione:

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"Fabio Paratici è stato chiaro nel prepartita dell'Olimpico (...). Capitolo sostituti. I nomi che circolano sono da giorni sempre gli stessi: si va da Icardi a Bonny, passando per Emegha, Delap e Zirkzee".

(Fonte: La Nazione)