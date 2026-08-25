Il mercato dell'Inter in questi ultimi giorni potrebbe ancora regalare sorprese. Uno dei nomi più caldi in uscita, infatti, è Asllani, ma non è il solo
VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."
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Il mercato dell'Inter in questi ultimi giorni potrebbe ancora regalare sorprese. Uno dei nomi più caldi in uscita, infatti, è Asllani, ma non è il solo. Oltre a quello del centrocampista albanese, da giorni circola il nome di Bonny, nel mirino della Fiorentina in caso di partenza di Kean, ormai vicino al trasferimento al Como.
Scrive La Nazione:
"Fabio Paratici è stato chiaro nel prepartita dell'Olimpico (...). Capitolo sostituti. I nomi che circolano sono da giorni sempre gli stessi: si va da Icardi a Bonny, passando per Emegha, Delap e Zirkzee".
(Fonte: La Nazione)
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