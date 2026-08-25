Le dichiarazioni del centrocampista rilasciate ai microfoni ufficiali della Lazio
VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio
È stato subito decisivo Davide Frattesi. Alla prima di campionato, la Lazio ha battuto il Bologna in trasferta grazie proprio a un gol del centrocampista. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, il giocatore si è soffermato anche sull'ultimo anno in nerazzurro.
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