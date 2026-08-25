Le dichiarazioni del centrocampista rilasciate ai microfoni ufficiali della Lazio

Gianni Pampinella
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VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

È stato subito decisivo Davide Frattesi. Alla prima di campionato, la Lazio ha battuto il Bologna in trasferta grazie proprio a un gol del centrocampista. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, il giocatore si è soffermato anche sull'ultimo anno in nerazzurro.

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"Nell’ultimo anno all’Inter ero entrato in un momento personale brutto. Lo dico a malincuore, perché a Milano mi sono trovato bene, sento ancora tutti, ma dovevo cambiare aria per trovare sensazioni nuove, stimoli nuovi. Quando inizi una nuova avventura riesci a dare il meglio di te".
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Getty Images
"Per un giocatore è fondamentale avere la voglia di dare tutto. Sapevo che avrei iniziato bene, magari non mi aspettavo un esordio simile. Io sono un ragazzo molto diretto, imparerete a conoscermi. In settimana possiamo lavorare in tranquillità senza rotture di scatole o intralci, fa bene all’umore. Oltre ai tifosi, la cosa più bella che ho trovato qui è il gruppo. Il collettivo è formato da tanti italiani, anche gli stranieri sono tutti bravi ragazzi, era da tempo che non trovavo un gruppo così senza teste calde, senza persone strane".
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