VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

È stato subito decisivo Davide Frattesi. Alla prima di campionato, la Lazio ha battuto il Bologna in trasferta grazie proprio a un gol del centrocampista. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, il giocatore si è soffermato anche sull'ultimo anno in nerazzurro.