Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato dell'Inter di Chivu, ricordando anche la scorsa stagione che si è conclusa con il double, scudetto e Coppa Italia:

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"L'anno scorso lo scudetto l'ha vinto l'aziendalista Chivu, non ha fatto il miracolo. Aveva la squadra più forte, ha fatto il suo, comunque 11 punti di vantaggio sulla seconda e il neo della Champions però c'era Inzaghi prima che chiedeva rinforzi perché il ciclo secondo lui era finito, il ciclo non era finito e ha vinto con la pipa in bocca"

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La provocazione

Sabatini, poi, ha aggiunto: "Faccio un'altra provocazione: se stanno tutti bene, non so se i tre inglesi si guadagnano una maglia da titolare. Stones meglio di Akanji? Avrei controbattuto fino a sabato pomeriggio quando ho visto quel Varela scherzare Akanji in quel modo"