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QUINTA PUNTA

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L'Inter potrebbe tornare sul mercato in questi ultimi giorni di sessione estiva. Il rinforzo potrebbe essere un giocatore diverso per il reparto offensivo, come spiega La Gazzetta dello Sport:

VIDEO / Ex Inter, Correa torna al gol con l'Estudiantes: destro e palla all'angolino

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La certezza è una soltanto: l'Inter andrà avanti con l'inserimento di un quinto attaccante solo nel caso in cui Luis Henrique dicesse addio ai colori nerazzurri. Una possibilità che si è raffreddata con il trascorrere dei giorni, perché manca l'accordo tra il brasiliano e la Roma e di conseguenza la trattativa va considerata in standby, se non addirittura conclusa a meno di clamorose riaperture negli ultimissimi giorni di mercato. La ricerca del club, comunque, è chiara. E si è delineata per caratteristiche: l'Inter inserirebbe volentieri in attacco un "dribblomane", un attaccante abile nel saltare l'uomo, capace di giocare sia sulla fascia che in una posizione più offensiva a supporto dei due attaccanti. Un jolly in grado di spaccare le partite quando qualcosa si complica. Ma che non comporti un esborso economico particolarmente oneroso, né sotto l'aspetto del cartellino né per quanto riguarda l'ingaggio. Allora ecco quali profili potrebbero fare al caso della squadra di Chivu, pur non essendoci vere e proprie trattative in corso.