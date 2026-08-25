5 giocatori che potrebbero fare al caso dell'Inter secondo La Gazzetta dello Sport
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QUINTA PUNTA
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L'Inter potrebbe tornare sul mercato in questi ultimi giorni di sessione estiva. Il rinforzo potrebbe essere un giocatore diverso per il reparto offensivo, come spiega La Gazzetta dello Sport:
VIDEO / Ex Inter, Correa torna al gol con l'Estudiantes: destro e palla all'angolino
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