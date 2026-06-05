Il club nerazzurro lavora su più fronti per rinforzare la rosa di Chivu: sensazioni positive nelle trattative con Atalanta e Udinese

Alessandro De Felice Redattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 15:32)

L’Inter spinge per arrivare a Marco Palestra. Il quotidiano Libero conferma che il classe 2005 di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Cagliari nell’ultima stagione, è il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri.

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“Con il passare delle ore aumenta l’ottimismo tra i vertici interisti, anche se non è ancora stato trovato l’accordo con l’Atalanta e per questo servirà tempo. Quella bergamasca, si sa, è una bottega cara e la valutazione di Palestra parte da una base fissa di 50 milioni, che si avvicina a 60 milioni con i bonus. L’Inter, invece, ha presentato una prima offerta da 40 milioni, per salire vicino a 50 milioni con i bonus”.

Nello scacchiere tattico di Chivu, Marco Palestra prenderà il posto di Denzel Dumfries, pronto a cominciare la sua nuova avventura al Real Madrid.

“Ballano, insomma, una decina di milioni, ma la sensazione è che le due società possano incontrarsi a metà strada. Le dirigenze, infatti, hanno ottimi rapporti - nonostante le scintille dell’estate scorsa per Ademola Lookman - e ad andare in direzione Milano c’è anche la volontà del giocatore (il quale intanto lascia il ritiro della Nazionale per il problema muscolare che gli aveva fatto saltare la trasferta in Lussemburgo)”.

Palestra è seguito anche da club di Premier League: secondo Libero, il Newcastle avrebbe offerto 50 milioni ma il calciatore vorrebbe restare in Serie A.

L’Inter lavora per rinforzare anche la difesa e il primo nome è quello di Oumar Solet: l’Udinese chiede 30 milioni di euro “ma anche in questo caso le sensazioni sono positive”.

I nerazzurri seguono anche Gianluca Mancini:

“I giallorossi non avrebbero intenzione di privarsi del difensore, ma il giocatore piace molto a Cristian Chivu: un tentativo verrà fatto”.